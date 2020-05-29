Про це повідомляє The Art Newspaper.
Програму нейромережі на даний момент розробляє студія Spinnwerk.
Засновник Spinnwerk Разван Іон зазначив, що Джарвіс буде використовувати дані, які були зібрані в університетах, галереях і арт-центрах, щоб навчитися розуміти цінність певного предмета мистецтва.
“В кінці процесу Джарвіс на основі своїх знань вибере декількох учасників / художників / творців для бієнале”, – додав Іон.
Бієнале буде проходити віртуально в галереї Spinnwerk VR (яка повинна відкритися в жовтні) і буде доступна по всьому світу.
Крім того, в Бухаресті та Відні з’являться кіоски віртуальної реальності, де люди, у яких вдома немає віртуальної гарнітури, зможуть подивитися бієнале.
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