Організаційний комітет десятої Бухарестської бієнале оголосив, що захід в 2022 році буде курирувати штучний інтелект Джарвіс, названий на честь віртуального асистента з франшизи "Залізна людина".

Про це повідомляє The Art Newspaper.

Програму нейромережі на даний момент розробляє студія Spinnwerk.

Засновник Spinnwerk Разван Іон зазначив, що Джарвіс буде використовувати дані, які були зібрані в університетах, галереях і арт-центрах, щоб навчитися розуміти цінність певного предмета мистецтва.

“В кінці процесу Джарвіс на основі своїх знань вибере декількох учасників / художників / творців для бієнале”, – додав Іон.

Бієнале буде проходити віртуально в галереї Spinnwerk VR (яка повинна відкритися в жовтні) і буде доступна по всьому світу.

Крім того, в Бухаресті та Відні з’являться кіоски віртуальної реальності, де люди, у яких вдома немає віртуальної гарнітури, зможуть подивитися бієнале.