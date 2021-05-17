Зірка серіалу "Друзі", американська актриса Лайза Кадроу привітала сина з випуском з Південно-Каліфорнійського університету.

Зворушливий пост вона опублікувала в Instagram.

“Щасливий, гордий, ЩАСЛИВИЙ. І трохи плаче. Але я, не він”, – підписала пост актриса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lisa Kudrow (@lisakudrow)

Деякі друзі Кадроу прокоментували публікацію.

Журналістка Марія Шрайвер написала: “Я розумію, що все буде добре”.

Телеведуча Ліза Ринна прокоментувала: “Вітаю !!!!! Ааааах”.

Стілст Бретт Фрідмен написав: “Він уже так виріс! Супер Джей!”

Також Кадроу привітали актори Ден Букатинський та Моллі Шеннон.

Джуліан – єдина дитина Кадроу та її чоловіка Майкла Стерна, за якого вона вийшла заміж у травні 1995 року.

Лайза була вагітна Джуліаном під час зйомок четвертого сезону серіалу “Друзі” у 1997 році. Її стан був вписаний у сценарій серіалу – персонаж Кадроу Фібі Буффе стала сурогатною матір’ю для свого брата.