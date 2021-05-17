Зворушливий пост вона опублікувала в Instagram.
“Щасливий, гордий, ЩАСЛИВИЙ. І трохи плаче. Але я, не він”, – підписала пост актриса.
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Деякі друзі Кадроу прокоментували публікацію.
Журналістка Марія Шрайвер написала: “Я розумію, що все буде добре”.
Телеведуча Ліза Ринна прокоментувала: “Вітаю !!!!! Ааааах”.
Стілст Бретт Фрідмен написав: “Він уже так виріс! Супер Джей!”
Також Кадроу привітали актори Ден Букатинський та Моллі Шеннон.
Джуліан – єдина дитина Кадроу та її чоловіка Майкла Стерна, за якого вона вийшла заміж у травні 1995 року.
Лайза була вагітна Джуліаном під час зйомок четвертого сезону серіалу “Друзі” у 1997 році. Її стан був вписаний у сценарій серіалу – персонаж Кадроу Фібі Буффе стала сурогатною матір’ю для свого брата.
- Раніше актриса Лайза Кадроу опублікувала фото свого 23-річного сина Джуліана у день його народження.