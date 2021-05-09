Зірка серіалу "Друзі" Лайза Кадроу опублікувала фото свого 23-річного сина Джуліана у день його народження.

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57-річна актриса нечасто показує близьких у соцмережах, але у день народження сина поділилася в Instagram декількома його фотографіями й привітанням.

“FaceTime з моїм хлопчиком, щоб привітати з днем ​​народження!”, – написала вона, додавши скріншоти відеодзвінка з Джуліаном.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lisa Kudrow (@lisakudrow)

Пост прокоментували деякі зірки – зокрема, Девід Аркетт – колишній чоловік Кортні Кокс, партнерки Кадроу по серіалу “Друзі”, актор Ден Букатинський, продюсерка Емі Харріс, стендап-комікесса Вітні Каммінгс та інші.

Джуліан – єдина дитина Кадроу та її чоловіка Майкла Стерна, за якого вона вийшла заміж у травні 1995 року.

Лайза була вагітна Джуліаном під час зйомок четвертого сезону серіалу “Друзі” у 1997 році. Її стан був вписаний у сценарій серіалу – персонаж Кадроу Фібі Буффе стала сурогатною матір’ю для свого брата.