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Лана Дель Рей анонсувала новий альбом «американської класики»

Популярна співачка Лана Дель Рей анонсувала новий альбом "американських стандартів і класики".

Четвер, 5 листопада 2020, 19:00

Про це пише Dazed.

Вихід альбому відбудеться під Різдво, але через це випуск повноцінного нового альбому під назвою “Chemtrails Over the Country Club”, який спочатку був запланований на вересень 2020 року, буде затриманий.

Незважаючи на перенесення випуску, Лана Дель Рей нещодавно випустила першу пісню з нього під назвою “Let Me Love You Like A Woman”.

Крім того, днями співачка записала кавер на гімн футбольного клубу “Ліверпуль” You’ll Never Walk Alone, який увійде в майбутній документальний фільм про команду.

 

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For the new documentary about Liverpool x @liverpoolfc

Публикация от Lana Del Rey (@lanadelrey)

Теги: Лана Дель Рей, альбом, співачка

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