Лана Дель Рей анонсувала новий альбом «американської класики»

Про це пише Dazed.

Вихід альбому відбудеться під Різдво, але через це випуск повноцінного нового альбому під назвою “Chemtrails Over the Country Club”, який спочатку був запланований на вересень 2020 року, буде затриманий.

Незважаючи на перенесення випуску, Лана Дель Рей нещодавно випустила першу пісню з нього під назвою “Let Me Love You Like A Woman”.

Крім того, днями співачка записала кавер на гімн футбольного клубу “Ліверпуль” You’ll Never Walk Alone, який увійде в майбутній документальний фільм про команду.

