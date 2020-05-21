Про це вона написала в своєму Instagram-акаунті.

Співачка також засудила подвійні стандарти в музичній індустрії, які дискримінують жінок та їх творчість, зазначивши що їй набридло, що жінки з індустрії музики звинувачують її в вихвалянні насильства.

“Тепер, коли Doja Cat, Аріана, Каміла, Карди Бі, Келані, Нікі Мінаж і Бейонсе стали номер один за пісні про те, як бути сексуальною і не носити одяг, про секс, зради і таке інше, можна мені вже повернутися до пісень про самореалізацію, відчуття себе прекрасною через закоханість, навіть якщо в стосунках не все гладко, або про танці за гроші, або, про що завгодно ще – і при цьому не бути розп’ятою або отримувати критику за те, що я нібито романтизую насильство?” – написала Лана.

Крім того, зірка анонсувала вихід двох поетичних збірок. Вона додала, що зараз веде переговори з видавництвом Simon & Schuster, а деталі про вихід книг розповість пізніше.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lana Del Rey (@lanadelrey) 21 Май 2020 в 12:26 PDT