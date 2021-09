Про це повідомляє Just Jared.

Новий альбом представляє собою ремікс на останній альбом Гаги “Chromatica”, який вона випустила ще в травні 2020 року.

Зокрема, “Dawn of Chromatica” включає нові колаборації та ремікси з трек-листа оригінального альбому, виконавчим продюсером якого є BloodPop. Загалом до нього увійшли 14 треків.

“Я запрошую вас танцювати під цей альбом на честь молодих артистів усього світу. Артисти, які бачать світ, відчувають світ і вкладають це почуття у щось більше, ніж всі ми: музику”, – зазначила Гага.

PAIN IS A SINE#DawnofChromatica I invite you to dance to this album in celebration of young artists all over the world. Artists who see the world, feel the world, and put that feeling into something bigger than all of us: music. All love, LG xxhttps://t.co/ks2qS7NI6x pic.twitter.com/GauUhNsU8x

— Lady Gaga (@ladygaga) September 3, 2021