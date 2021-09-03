Про це повідомляє Just Jared.

Новий альбом представляє собою ремікс на останній альбом Гаги “Chromatica”, який вона випустила ще в травні 2020 року.

Зокрема, “Dawn of Chromatica” включає нові колаборації та ремікси з трек-листа оригінального альбому, виконавчим продюсером якого є BloodPop. Загалом до нього увійшли 14 треків.

“Я запрошую вас танцювати під цей альбом на честь молодих артистів усього світу. Артисти, які бачать світ, відчувають світ і вкладають це почуття у щось більше, ніж всі ми: музику”, – зазначила Гага.

  • Раніше американський естрадний співак Тоні Беннетт і попспівачка Леді Гага розкрили дату виходу свого нового альбому “Love for Sale”.