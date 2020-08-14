Про це повідомляє Variety.
Леді Гага приєднається до групи виконавців – BTS, Doja Cat, The Weeknd, Родді Річ і Малума, про яких було оголошено раніше.
Очікується, що під час виступу співачка представить треки зі свого останнього альбому “Chromatica”.
Варто зазначити, що участь в цьому шоу ознаменує перше повернення Гаги на сцену MTV Video Music Awards з 2013 року, коли вона відкрила шоу виконанням своєї пісні “Applause”.
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I’ve been at home dreaming of #Chromatica, and it’s finally time to take off for the first live performance 🛸 Tune in to the #VMAs on 8/30! ⚔️💓
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Excuse me while I scream/cry because @ladygaga IS PERFORMING AT THE #VMAs!!!! ✨ Watch Mother Monster bring the music, August 30th on MTV. 🚀
- Раніше телеканал MTV представив список претендентів на премію Video Music 2020 року. Лідерами за кількістю номінацій стали Леді Гага та Аріана Гранде.