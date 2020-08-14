Про це повідомляє Variety.

Леді Гага приєднається до групи виконавців – BTS, Doja Cat, The Weeknd, Родді Річ і Малума, про яких було оголошено раніше.

Очікується, що під час виступу співачка представить треки зі свого останнього альбому “Chromatica”.

Варто зазначити, що участь в цьому шоу ознаменує перше повернення Гаги на сцену MTV Video Music Awards з 2013 року, коли вона відкрила шоу виконанням своєї пісні “Applause”.