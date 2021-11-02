Напередодні виходу стрічки "Будинок Gucci" співачка та акторка Леді Гага стала зіркою одразу двох номерів Vogue.

Про це повідомили на сторінках British Vogue та Vogue Italia.

Наприкінці листопада має вийти довгоочікувана стрічка “Будинок Gucci”, де головну роль зіграла Леді Гага.

Напередодні прем’єри два видання Vogue обрали Леді Гагу головною героїнею своїх нових номерів.

Американська зірка стала героїнею обкладинки британського та італійського Vogue одночасно.

“Вперше в історії BritishVogue і Vogue Italia мають одну зірку на обкладинці: Леді Гага”, — йдеться в повідомленні.

На світлинах для грудневого випуску обох журналів зірка позує для американського фотографа Стівена Мейзела. Інтерв’ю із нею записував Джайлз Хаттерслі.

В розмові з журналістом Леді Гага розповіла про вплив слави та те, як роль в “Будинку Gucci” “привела її до краю темряви”.

Стилістом світлин для British Vogue та VogueItalia виступив Едвард Еннінфул, головний редактор British Vogue.

На кадрах співачка вдягнена в сукню з “крилами” з металізованої тафти від італійського бренду Schiaparelli, образ доповнили прикраси від Tiffany & Co.

Ілюструватиме інтерв’ю в журналі і світлина в стилю ню.

Італійський Vogue образ зовсім інший образ. Леді Гага постала в кутюрному рожевому образі Valentino, створеному дизайнером П’єрпаоло Піччоллі.