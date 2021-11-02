Про це повідомили на сторінках British Vogue та Vogue Italia.
Наприкінці листопада має вийти довгоочікувана стрічка “Будинок Gucci”, де головну роль зіграла Леді Гага.
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Напередодні прем’єри два видання Vogue обрали Леді Гагу головною героїнею своїх нових номерів.
Американська зірка стала героїнею обкладинки британського та італійського Vogue одночасно.
“Вперше в історії BritishVogue і Vogue Italia мають одну зірку на обкладинці: Леді Гага”, — йдеться в повідомленні.
На світлинах для грудневого випуску обох журналів зірка позує для американського фотографа Стівена Мейзела. Інтерв’ю із нею записував Джайлз Хаттерслі.
В розмові з журналістом Леді Гага розповіла про вплив слави та те, як роль в “Будинку Gucci” “привела її до краю темряви”.
Стилістом світлин для British Vogue та VogueItalia виступив Едвард Еннінфул, головний редактор British Vogue.
На кадрах співачка вдягнена в сукню з “крилами” з металізованої тафти від італійського бренду Schiaparelli, образ доповнили прикраси від Tiffany & Co.
Ілюструватиме інтерв’ю в журналі і світлина в стилю ню.
Італійський Vogue образ зовсім інший образ. Леді Гага постала в кутюрному рожевому образі Valentino, створеному дизайнером П’єрпаоло Піччоллі.
- Це другий випадок, коли різні видання Vogue мають одну зірку обкладинки.
- Це сталося вперше минулого місяця. Британська співачка Адель з’явилася на обкладинці випусків British Vogue та Vogue USA за листопад.