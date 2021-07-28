Американська співачка та акторка Леді Гага постала перед загалом в образі з крилами за спиною.

Про це повідомляє видання Just Jared.

Зокрема, 35-річну співачку сфотографували у Нью-Йорку поблизу району Сохо. Вона вийшла з Milk Studios у чорній мінісукні від Lanvin з колекції осінь-зима 2021, яку поєднала з чорними чобітьми на платформі та підборах. Також співачка обрала досить нестандартний аксесуар – білі крила, які закріпила за спиною.

Зазначимо, що Леді Гага довершила образ чорною сумкою із масивною золотою ручкою й сонцезахисними окулярами.

Фото: Just Jared