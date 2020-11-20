Популярна голлівудська співачка Леді Гага не на жарт захопилася кінематографом. Після ролі у фільмі Бредлі Купера "Народження зірки" співачка знову з’явиться на великих екранах у стрічці з Бредом Піттом у головній ролі.

Про це повідомляє портал Collider.

За даними видання, Леді Гага бере участь у зйомках трилера “Швидкісний поїзд”. Прем’єра стрічки запланована у 2021 році.

Головну роль у фільмі зіграє Бред Пітт. Також серед акторського складу Джої Кінг, Аарон Тейлор-Джонсон, Зазі Бітц, Майкл Шеннон, Брайан Тайрі Генрі, Ендрю Кодзі і Масі Ока. Очевидно, Леді Гага зіграє роль другого плану, або з’явиться у конкретному епізоді.

Стрічку знімають за мотивами роману японського письменника Котаро Ісакі. Сценаристом став Зак Олкевич. У фільмі розповідається історія про п’ятьох найманих убивць, які опинилися в один і той же час в надшвидкісному пасажирському експресі. Потяг прямує з Токіо в Моріоку з декількома зупинками по дорозі. Поступово кілери з’ясовують, що їхні завдання не пов’язані між собою.