Про це повідомляє портал Collider.
За даними видання, Леді Гага бере участь у зйомках трилера “Швидкісний поїзд”. Прем’єра стрічки запланована у 2021 році.
Головну роль у фільмі зіграє Бред Пітт. Також серед акторського складу Джої Кінг, Аарон Тейлор-Джонсон, Зазі Бітц, Майкл Шеннон, Брайан Тайрі Генрі, Ендрю Кодзі і Масі Ока. Очевидно, Леді Гага зіграє роль другого плану, або з’явиться у конкретному епізоді.
Стрічку знімають за мотивами роману японського письменника Котаро Ісакі. Сценаристом став Зак Олкевич. У фільмі розповідається історія про п’ятьох найманих убивць, які опинилися в один і той же час в надшвидкісному пасажирському експресі. Потяг прямує з Токіо в Моріоку з декількома зупинками по дорозі. Поступово кілери з’ясовують, що їхні завдання не пов’язані між собою.
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