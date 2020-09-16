Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо долучився до бойкоту соціальних мереж Facebook і Instagram.

Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

Пост про бойкот він супроводив відеороликом, в якому актор Саша Барон Коен розповідає про расизм і втручання у вибори в США.

“Я поставлю Facebook і Instagram на паузу на 24 години”, – пообіцяв Ді Капріо.

Влітку 2020 року Національна асоціація сприяння прогресу кольорового населення (NAACP), правозахисна організація Антидифамаційна ліга США (ADL) та інші правозахисники запропонували підприємцям і знаменитостям не розміщувати рекламу в Facebook в рамках протесту через “публікації з ненавистю, насильством і расизмом”. Про відмову від реклами заявили бренди Coca-Cola, PepsiCo, Unilever, Starbucks і ін.

Серед зірок, які приєдналися до тимчасового бойкоту – актор Ештон Катчер, модель Наомі Кемпбелл, зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що студія Леонардо ДіКапріо Appian Way та In Good Company Films екранізують книгу Олдоса Хакслі “Острів”.