Компанія Леонардо Ді Капріо Appian Way купила права на створення рімейка тріумфатора "Оскара", данської картини "Ще по одній".

Про це пише американський портал Deadline.

Так, Ді Капріо виступить продюсером, а також зіграє головну роль, яку пропишуть спеціально під нього.

В оригінальному фільмі Томаса Вінтерберга головну роль зіграв Мадс Міккельсен.

За інформацією джерел видання, права на фільм намагалися придбати Джейк Джилленхол і Елізабет Бенкс. Однак сам Вінтерберг віддав перевагу Ді Капріо, оскільки хотів побачити його в образі чоловіка, що переживає вразливість і криза середнього віку.

За сюжетом четверо вчителів переживають кризу і вирішують провести експеримент про позитивний вплив невеликої дози алкоголю в день на їхнє життя.

Нагадаємо, “Ще по одній” отримав “Оскар” як найкращий міжнародний фільм, а також переміг на преміях “Сезар” і BAFTA.

Ім’я режисера картини та інші подробиці виробництва поки не розкриваються.