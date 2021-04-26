Відео опубліковано на YouTube-каналі 20th Century Studios.
Мюзикл, своєю чергою, заснованого на п’єсі Шекспіра “Ромео і Джульєтта”.
“Вестсайдська історії” – рімейк культового фільму і мюзиклу 1961 року. Його режисером виступив Стівен Спілберг. Інформація про те, що режисер почав працювати над новою версією фільму, з’явилася у 2018 році.
Дія відбувається в Нью-Йорку 1950-х років. За сюжетом підлітки Тоні та Марія, попри те, що були пов’язані з суперницькими вуличними бандами, закохуються.
Оригінальний бродвейський спектакль отримав шість номінацій на премію “Тоні”.
Головні ролі в рімейку зіграли Ансель Елгорт і Рейчел Зеглер.
Прем’єра картини намічена на грудень 2021 року.
- Раніше творці драматичного американського серіалу “Декстер” показали перший тизер продовження історії.