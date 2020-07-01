Сергій Лещенко заявив, що телеканали кума Путіна Віктора Медведчука мстять йому, публікуючи новини про виступ його дружини — діджея Анастасії Топольської.

Про це повідомляють #Букви.

На минулих вихідних екснардеп, член наглядової ради АТ “Укрзалізниця” Сергій Лещенко та його дружина — діджей Анастасія Топольська були на Львівщині. У неділю там стартував новий сезон проєкту EVE8. В рамках проєкту буде знято серію з 10 музичних відеоподкастів в різних регіонах України. Під час трансляцій будуть виступати діджеї, а відеоряд їхніх виступів буде доповнюватися панорамними зображеннями пам’ятників архітектури. Проєкт запущений за підтримки Українського культурного фонду.

Перший випуск був знятий біля Підгорецького замку. Запрошеними діджеями були Анастасія Топольська та Дар’я Колосова. Того ж дня Лещенко поділився в соцмережах відеозаписом виступу дружини.

Про це повідомили ряд українських ЗМІ, включаючи телеканали 112, ZIK, NewsOne та онлайн-медіа Znaj. Як відомо, в 2019 році колишній народний депутат України Тарас Козак (фракція “Опозиційний блок”), власник телеканалів “112 Україна” і NewsOne, став власником телеканалу ZIK. Козак є соратником голови політради партії “Опозиційна платформа — За життя”, проте Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення не змогла довести зв’язок Віктора Медведчука з покупкою телеканалів.

Лещенко опублікував в своєму Telegram-каналі та Instagram-акаунті скріншоти матеріалів згаданих ЗМІ.





Лещенко заявив, що телеканали Медведчука мстять йому новинами про виступ його дружини // 3 фото

Він заявив, що своїми публікаціями медіа “мстять” йому за пост в Telegram, в якому він стверджує, що голова політради партії “Опозиційного платформа — За життя” Віктор Медведчук нібито виступив замовником нещодавнього соцопитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

“Телеканали Медведчука 112, Ньюсван і ZIK синхронно вийшли з однаковими матеріалами — мстять мені за вчорашнє викриття їх маніпуляції з рейтингами Зеленського. Дурні, тільки піар мені роблять таким шок-контентом (орфографія і пунктуація автора збережені — ред.)”, — написав він .