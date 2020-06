Лещенко заявив, що телеканали Медведчука мстять йому новинами про виступ його дружини

View this post on Instagram

В воскресенье мне посчастливилось увидеть живьём старт уникального проекта, который объединит электронную музыку и историческое наследие Украины. Стримы из замков, которые будет проводить @eve8.tv вместе с Украинским культурным фондом, открыло выступление Насти ❤️ и Дарьи Колосовой в невероятно красивом Подгорецком замке. . @nastia.dj и @dar.key играют мощный трек @symonenkomusic. Полная ссылка на выступление в моем телеграм-канале Партия рейверов, ссылка в описании моей страницы👆