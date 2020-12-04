Про це пише видання ELLE.

Ліам дуже болісно пережив розлучення із Сайрус, але остаточно відпустив її. Зараз він щасливий у стосунках із 25-річною моделлю Габріелою Брукс.

Відомо, що Гемсворт ознайомився із нещодавнім інтерв’ю, у якому його колишня дружина заявила, що кохатиме його завжди, але його не розчулили ці слова.

“Ліам не засмучений недавнім інтерв’ю, яке дала Майлі, в якому вона говорить, що в їхньому шлюбі було занадто багато конфліктів. Ліаму було дуже боляче, коли вони розлучилися, але тепер він переїхав і щасливий з Габріелою. Він дуже традиційний, Габріелла розділяє ті самі цінності, що і він, і ладнає з його родиною. Їхні стосунки легкі, у них однакове виховання і погляди на життя”, – повідомив інсайдер.

Зазначимо, що Гемсворт і Брукс вперше заявили про свої стосунки у листопаді минулого року. Актор навіть познайомив нову обраницю з батьками.