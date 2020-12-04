Про це пише видання ELLE.
Ліам дуже болісно пережив розлучення із Сайрус, але остаточно відпустив її. Зараз він щасливий у стосунках із 25-річною моделлю Габріелою Брукс.
Відомо, що Гемсворт ознайомився із нещодавнім інтерв’ю, у якому його колишня дружина заявила, що кохатиме його завжди, але його не розчулили ці слова.
“Ліам не засмучений недавнім інтерв’ю, яке дала Майлі, в якому вона говорить, що в їхньому шлюбі було занадто багато конфліктів. Ліаму було дуже боляче, коли вони розлучилися, але тепер він переїхав і щасливий з Габріелою. Він дуже традиційний, Габріелла розділяє ті самі цінності, що і він, і ладнає з його родиною. Їхні стосунки легкі, у них однакове виховання і погляди на життя”, – повідомив інсайдер.
Зазначимо, що Гемсворт і Брукс вперше заявили про свої стосунки у листопаді минулого року. Актор навіть познайомив нову обраницю з батьками.
- 3 грудня відома американська співачка Майлі Сайрус, яка на початку року розлучилася зі своїм чоловіком Ліамом Гемсвортом, зізналася, що досі не може його розлюбити. Вона зазначила, що причиною розлучення з Гемсвортом стала не її алкогольна залежність, а регулярні конфлікти, які виникали з будь-якого приводу.