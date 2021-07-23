Ролик опубліковано на його YouTube-каналі.

За сюжетом, Lil Nas X потрапляє до в’язниці, де чистить отримані “Греммі”, виконує тверк в рожевій робі та голим танцює з іншими ув’язненими в душі. Насамкінець Харлоу та Lil Nas X влаштовують бунт і збігають з в’язниці.

Зауважимо, що цей провокаційний кліп — благодійний. Він знятий на підтримку організації Bail Project, яка допомагає виплачувати тюремні застави тим, кому не вистачає на це грошей.