Про це повідомляє The Verge.
Корпус колонки виконано з нержавіючої сталі, скла і шкіри. Вона має форму конуса діаметром 18 сантиметрів і заввишки 14 сантиметрів.
Бренд вважає, що Horizon Light Up Speaker служитиме прикрасою вітальні або аксесуаром, який поєднує в собі моду і технології.
Дизайн колонки виконано у фірмовому стилі бренду. Вона прикрашена монограмами Louis Vuitton і підсвіченням із 35 світлодіодів.
Колонка працює у двох режимах: панорамного 360-градусного звуку при встановленні вертикально в спеціальну підставку або в режимі спрямованого звучання, коли Horizon Light Up лежить на боці. Вона може самостійно визначати своє становище й активувати налаштування.
Колонка оснащена чіпом Qualcomm QCS 404, 3-дюймовим сабвуфером і двома 0,75-дюймовими високочастотними динаміками, що працюють у діапазоні частот 60 Гц-16 кГц. Крім того, у пристрій вбудовано три мікрофони. Вони дають змогу приймати дзвінки.
Без підзарядки колонка зможе пропрацювати до 15 годин. Управляти нею можна за допомогою програми Louis Vuitton Connect для смартфонів.
У продаж Louis Vuitton Horizon Light Up Speaker надійде з 30 липня. Вартість бездротової колонки становитиме 2 890 доларів.
- Раніше Louis Vuitton представив свої перші унісекс-кросівки, на 90% виготовлені з перероблених матеріалів і матеріалів біологічного походження.