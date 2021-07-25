Бренд Louis Vuitton представив бездротову колонку Horizon Light Up Speaker. У ній розробники поєднали моду і технології.

Про це повідомляє The Verge.

Корпус колонки виконано з нержавіючої сталі, скла і шкіри. Вона має форму конуса діаметром 18 сантиметрів і заввишки 14 сантиметрів.

Бренд вважає, що Horizon Light Up Speaker служитиме прикрасою вітальні або аксесуаром, який поєднує в собі моду і технології.

Дизайн колонки виконано у фірмовому стилі бренду. Вона прикрашена монограмами Louis Vuitton і підсвіченням із 35 світлодіодів.

Колонка працює у двох режимах: панорамного 360-градусного звуку при встановленні вертикально в спеціальну підставку або в режимі спрямованого звучання, коли Horizon Light Up лежить на боці. Вона може самостійно визначати своє становище й активувати налаштування.

Колонка оснащена чіпом Qualcomm QCS 404, 3-дюймовим сабвуфером і двома 0,75-дюймовими високочастотними динаміками, що працюють у діапазоні частот 60 Гц-16 кГц. Крім того, у пристрій вбудовано три мікрофони. Вони дають змогу приймати дзвінки.

Без підзарядки колонка зможе пропрацювати до 15 годин. Управляти нею можна за допомогою програми Louis Vuitton Connect для смартфонів.

У продаж Louis Vuitton Horizon Light Up Speaker надійде з 30 липня. Вартість бездротової колонки становитиме 2 890 доларів.