Співачка Мадонна розповіла, що зніме фільм про своє життя та кар'єру. Він стане її третьою режисерською роботою.

Про це повідомляє BBC News.

За даними видання, фільм розповість про кар’єрне зростання співачки “у світі чоловіків”. За сценарієм, буде показаний її шлях з нетрів Нью-Йорка до світової слави. Сама зірка сказала, що фільм буде присвячений музиці: “Музика підтримувала мене, а мистецтво допомагало мені жити”.

Терміни кастингу або виробництва фільму поки не оголошені, але сценарій вже писати почали.

Переглянути цей допис в Instagram #screenplay #diablocody #jamesbaldwin Допис, поширений Madonna (@madonna) 10 Вер 2020 р. о 2:08 PDT

Проєкт, у якого поки немає назви, стане третім режисерським досвідом Мадонни після “Бруду і мудрості” 2008 року і “Ми. Віримо в любов” 2011-го. Останній фільм провалився в прокаті, заробивши всього $2 млн при бюджеті в $11 млн, крім того його розгромили критики.

Проте, підкреслюється, що рок і поп біографічні фільми останнім часом користуються величезним успіхом — наприклад, присвячені Елтону Джону і Фредді Мерк’юрі.

Фільм Мадонни зніматиме кінокомпанія Universal Pictures.

Раніше американська попспівачка Мадонна показала, як відсвяткувала 62-й День народження у компанії дітей та 26-річного бойфренда Ахламаліка Вільямса.