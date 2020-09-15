Про це повідомляє BBC News.
За даними видання, фільм розповість про кар’єрне зростання співачки “у світі чоловіків”. За сценарієм, буде показаний її шлях з нетрів Нью-Йорка до світової слави. Сама зірка сказала, що фільм буде присвячений музиці: “Музика підтримувала мене, а мистецтво допомагало мені жити”.
Терміни кастингу або виробництва фільму поки не оголошені, але сценарій вже писати почали.
Переглянути цей допис в Instagram
Проєкт, у якого поки немає назви, стане третім режисерським досвідом Мадонни після “Бруду і мудрості” 2008 року і “Ми. Віримо в любов” 2011-го. Останній фільм провалився в прокаті, заробивши всього $2 млн при бюджеті в $11 млн, крім того його розгромили критики.
Проте, підкреслюється, що рок і поп біографічні фільми останнім часом користуються величезним успіхом — наприклад, присвячені Елтону Джону і Фредді Мерк’юрі.
Фільм Мадонни зніматиме кінокомпанія Universal Pictures.
Раніше американська попспівачка Мадонна показала, як відсвяткувала 62-й День народження у компанії дітей та 26-річного бойфренда Ахламаліка Вільямса.
- Раніше Мадонна заявляла, що перехворіла COVID-19 під час свого концертного турне світом.
- У липні Instagram спочатку заблокував, а потім видалив пост Мадонни про теорію змови, пов’язану з COVID-19.