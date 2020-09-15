Про це повідомляє BBC News.

За даними видання, фільм розповість про кар’єрне зростання  співачки “у світі чоловіків”. За сценарієм, буде показаний її шлях з нетрів Нью-Йорка до світової слави. Сама зірка сказала, що фільм буде присвячений музиці: “Музика підтримувала мене, а мистецтво допомагало мені жити”.

Терміни кастингу або виробництва фільму поки не оголошені, але сценарій вже писати почали.

 

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Допис, поширений Madonna (@madonna)

Проєкт, у якого поки немає назви, стане третім режисерським досвідом Мадонни після “Бруду і мудрості” 2008 року і “Ми. Віримо в любов” 2011-го. Останній фільм провалився в прокаті, заробивши всього $2 млн при бюджеті в $11 млн, крім того його розгромили критики.

Проте, підкреслюється, що рок  і поп біографічні фільми останнім часом користуються величезним успіхом — наприклад, присвячені Елтону Джону і Фредді Мерк’юрі.

Фільм Мадонни зніматиме кінокомпанія Universal Pictures.

Раніше американська попспівачка Мадонна показала, як відсвяткувала 62-й День народження у компанії дітей та 26-річного бойфренда Ахламаліка Вільямса. 