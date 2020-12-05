Відповідне відео з’явилося в Instagram-акаунті бренду.

У ролику співачка позує в індивідуальній кепці baker boy RB, прикрашеній кристалами, і вовняній кепці з колекції FW.

“Ікона стилю, легенда музики і справжній хетловер! Мадонна позує в індивідуальній кепці baker boy RB, прикрашеній кристалами, і у вовняний кепці з нашої колекції FW. Просто вау!” – йдеться в повідомленні.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ruslan Baginskiy (@ruslanbaginskiy_hats)

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Madonna (@madonna)