Про це пише видання Engadget.

Наприклад, Рот зміг змінити свою URL-адресу NFC. На відео порівнюється звичайний AirTag з модифікованим.

Звичайний AirTag відкриває офіційний веб-сайт “Знайти мій …”, а модифікований маячок відкриває сторонній URL, який цілком може відправляти користувачів на шкідливі і фішингові сайти.

Built a quick demo: AirTag with modified NFC URL 😎

— stacksmashing (@ghidraninja) May 8, 2021