З наступного місяця кілька десятків шоу перестануть бути доступними на стримінговому сервісі Netflix.

Повний перелік опублікували видання Entertainment Weekly та Just Jared.

Бібліотека Netflix змінюється з місяця в місяць, але з початком цього літа сервіс видалить деякі знакові шоу. Зокрема, зникнуть перші два сезони серіалу “Твін Пікс”, серіали “Ганнібал” та “Сутінкова зона”. Це відбувається, зокрема, через те, що Netflix виробляє все більше власного контенту.

Ось повний список назв проєктів, які більше не будуть доступні для перегляду на Netflix з червня:

з 1 червня

6-й сезон серіалу Alone

1-2 сезони дитячого шоу Mother Goose Club

з 4 червня

1-3 сезони “Ганнібал”

з 6 червня

фільм “У пошуках Боббі Фішера”

з 9 червня

1-8 сезони “Портландія”

з 17 червня

фільм Bob Lazar: Area 51 & Flying Saucers

з 21 червня

фільм “Похмурі небеса”

з 26 червня

мультфільм “Секрети домашніх тварин 2”

з 27 червня

фільм “Жінки 20-го століття”

фільм Tales of the City

з 28 червня

фільм “Братц”

з 30 червня

фільм “Встигнути за 30 хвилин”

фільм “Далека переправа”

фільм “Акт помсти”

фільм “Назад у майбутнє” 1, 2, 3

фільм “Бонні та Клайд”

мультфільм “Мінлива хмарність, часом фрикадельки”

фільм “Це безглузде кохання”

фільм “Вихід Дракона”

фільм “Скрипаль на даху”

фільм “З Парижу з любов’ю”

фільм “Готика”

фільм “Війна Богів: Безсмертні”

фільм “Непідкорений”

фільм “Джейсон Х”

фільм “Лепрекон”

фільм “Обличчя зі шрамом”

сезони 2-3 дитячого шоу “Пригоди Тайо”

фільм The Accountant Of Auschwitz

фільм “Дівчина з тату дракона”

мультфільм “Земля до початку часів” 1, 2

фільм “Сусідка по кімнаті”

сезони 1-5 “Сутінкова зона”

фільм “Тренувальний день”

сезони 1-2 “Твін Пікс”

Раніше повідомлялося, що Netflix зніме спін-офф серіалу “Бріджертони”.