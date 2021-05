Відповідний ролик опубліковано на YouTube-каналі Disney.

На початку квітня ЗМІ повідомляли, що під час рутинного пресзаходу з приводу відкриття нового району Діснейленду, присвяченого “Месникам”, голова парків Disney завершив презентацію несподіваною демонстрацією нового світлового меча.

Нова іграшка, на відміну від попередників, являла собою щось складніше за напівпрозору трубку, яка світиться. Зокрема, світлове лезо у цьому мечі висовувалося.

Розмірковуючи над тим, що це було і як воно працює, журналісти відшукали патент іграшкового меча за 2018 рік. Користувачі соцмереж робили візуалізації того, як це має працювати, за описом патенту.

Did #Disney invent a real working #lightsaber?

Yes they did.

It won't melt through metal blast doors, or cut off your hand, but it does feature an illuminated blade that will extend and retract at the push of a button.

This animation shows the concept behind the tech. pic.twitter.com/e7fwP06CxF

— Ben Ridout (@benridout) April 12, 2021