Відповідний ролик опубліковано на YouTube-каналі Disney.

На початку квітня ЗМІ повідомляли, що під час рутинного пресзаходу з приводу відкриття нового району Діснейленду, присвяченого “Месникам”, голова парків Disney завершив презентацію несподіваною демонстрацією нового світлового меча.

Нова іграшка, на відміну від попередників, являла собою щось складніше за напівпрозору трубку, яка світиться. Зокрема, світлове лезо у цьому мечі висовувалося.

Розмірковуючи над тим, що це було і як воно працює, журналісти відшукали патент іграшкового меча за 2018 рік. Користувачі соцмереж робили візуалізації того, як це має працювати, за описом патенту.

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В новому ролику Disney нарешті показала цю іграшку в дії. В ролику можна побачити, що новий меч дійсно висовується так само як зброя у кінострічках “Зоряні війни”.

В основі меча, звісно, не тріскучі енергетичні леза, а, найімовірніше, іграшкове лезо з підсвітленням. Але це не робить його менш видовищним.