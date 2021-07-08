Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
Малюнку розміром 7х7 см понад 500 років. Продаж може перевершити попередній рекорд для малюнка да Вінчі, встановлений “Конем і Вершником” в 2001 році.
За даними аукціонного будинку Christie’s, який проводить продаж, це один з небагатьох малюнків італійського майстра епохи Відродження, які до сих пір знаходяться в приватній власності.
Малюнок був нанесений срібною голкою на блідо-рожево-бежевому папері і входить в число дрібних малюнків тварин, виконаних художником на початку 1480-х років.
Ескіз раніше належав британському художнику і колекціонеру серу Томасу Лоуренсу, а потім був проданий на Christie’s в 1860 році за 2,50 фунта стерлінгів. Але на цей раз Christie’s прогнозує, що виручка від продажу складе від 8 до 12 мільйонів фунтів стерлінгів, не рахуючи комісійних.
- Раніше повідомлялось, що аукціонний будинок Christie’s виставить на торги ранню копію картини “Мона Ліза” Леонардо да Вінчі, яку колись видавали за оригінал.