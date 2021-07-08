Маленький малюнок голови ведмедя Леонардо да Вінчі, як очікується, буде проданий за 16,7 мільйона доларів на лондонському аукціоні в четвер.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Малюнку розміром 7х7 см понад 500 років. Продаж може перевершити попередній рекорд для малюнка да Вінчі, встановлений “Конем і Вершником” в 2001 році.

За даними аукціонного будинку Christie’s, який проводить продаж, це один з небагатьох малюнків італійського майстра епохи Відродження, які до сих пір знаходяться в приватній власності.

Малюнок був нанесений срібною голкою на блідо-рожево-бежевому папері і входить в число дрібних малюнків тварин, виконаних художником на початку 1480-х років.

Ескіз раніше належав британському художнику і колекціонеру серу Томасу Лоуренсу, а потім був проданий на Christie’s в 1860 році за 2,50 фунта стерлінгів. Але на цей раз Christie’s прогнозує, що виручка від продажу складе від 8 до 12 мільйонів фунтів стерлінгів, не рахуючи комісійних.