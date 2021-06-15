Зірка фільмів "Одного разу в Голлівуді" і "Загін самогубців", акторка Марго Роббі вирішила відпочити від соціальних мереж.

Про це вона повідомила в своєму Instagam-акаунті.

“На даний момент відмовляюся від соціальних мереж. Подивіться @luckychapentertainment, якщо вам цікаво, чим ми займаємося, в іншому випадку – бувайте!” – зазначила вона.

При цьому, акторка не пояснила причину свого рішення відмовитися від своїх акаунтів.

Як повідомляє журнал People, Роббі зазвичай тижнями або місяцями не оновлює свої соціальні мережі.

Останній раз вона писала в своєму Twitter-акаунті, у якого понад 1,4 мільйона підписників, у вересні. А останній пост в Instagram був опублікований на початку травня в честь показу на подіумі Chanel.