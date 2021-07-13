Австралійська акторка Марго Роббі, яка зіграла Гарлі Квінн в трьох фільмах кіновсесвіту DC, заявила, що взяла перерву від роботи над своїм персонажем.

Про це вона розповіла в інтерв’ю виданню EW.

Роббі заявила, що їй потрібно відпочити від Гарлі, яка за останні п’ять років встигла її втомити.

“Мені потрібно відпочити від Гарлі, тому що вона втомлює. Я не знаю, коли ми збираємося побачитися з нею наступного разу. Я заінтригована так само, як і всі інші”, – сказала вона.

Вона також розповіла, що не знала про долю своєї героїні в режисерській версії “Ліги справедливості” Зака Снайдера, в якій Бетмен з майбутнього каже, що Гарлі померла у нього на руках. Однак Роббі не здивувалася такому фіналу.

Вона також порівняла подібний підхід до долі Гарлі Квінн з тим, як з персонажами обходяться у коміксах.

“Думаю, це як в коміксах. Кіноверсія всесвіту DC, я взагалі-то думаю, що вона дуже схожа на комікси. Ви берете один комікс, і щось відбувається, а потім ви берете наступний комікс, і, можливо, цього персонажа немає в живих, може бути, цього персонажа немає з цією людиною, може бути, цей персонаж виглядає абсолютно по-іншому”, – додала вона.