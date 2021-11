Про це повідомляє The Verge.

Проєкт, який отримав назву “Люди Ікс 1997”, безпосередньо продовжить оригінал, підхопивши його сюжетні лінії. Проте деталі сюжету не розголошують.

Сценарієм нового шоу буде займатися Бо ДеМайо, а до озвучення повернуться деякі учасники оригіналу. Шоураннерами виступлять Ерік і Джулія Левальд, які працювали над оригінальними “Людьми Ікс”.

Оригінальний мультсеріал із 76 епізодів виходив з 1992 по 1997 роки.

.@MarvelStudios‘ X-Men ’97, an animated Original Series, coming in 2023 to #DisneyPlus. #DisneyPlusDay pic.twitter.com/iIicZsE8Ox

— Disney+ (@disneyplus) November 12, 2021