Тизер опублікували на сторінці Discussing Film у Twitter.

“Жінка-Галк” – серіал створений Джессікою Ґао для Disney +, спродюсований Marvel Studios і заснований на однойменному персонажі з Marvel Comics.

Сюжет розповість про юристку Дженніфер Волтер. Через переливання крові від свого двоюрідного брата Брюса Беннера відбулася трансформація дівчини. Тепер вона перетворилась в зелену супергероїню зі здібностями, як у Галка. Окрім зміни кольору вона стала могутнішою і реагує агресивніше, якщо її розізлити. Попри те, що вона збереже свою особистість та інтелект, поверататись до людського вигляду не зможе.

Головну роль у фільмі зіграє канадська акторка театру та кіно Тетяна Маслані.

Проривом у кар’єрі актриси стала роль у серіалі “Чорна сирітка” (2013-2017), де вона грає відразу безліч позитивних і негативних персонажів. Однак на її рахунку десятки робіт в інших фільмах, серіалах, шоу (“У пастці”,”Клятва”, “Бути Ерікою”, “Парки та зони відпочинку”, “Кінь БоДжек” тощо).

The first teaser for ‘SHE-HULK’. pic.twitter.com/kWD4zSiS5z

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) November 12, 2021