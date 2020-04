Відео опубліковано в Twitter-аккаунті кінокомпанії.

Складатися останній сезон серіалу буде з 13 серій. У 30-секундному ролику показана зустріч агента Філа Колсона з його колегами Дейзі Джонсоном, Альфонсо Маккензі і Джеммою Сіммонс. У нових епізодах героям, які в кінці шостого сезону потрапили в Нью-Йорк 30-х років минулого століття, “належить врятувати минуле, сьогодення і майбутнє”.

Прем’єра сьомого сезону відбудеться 27 травня 2020 року.

Will you accept this mission? Watch the premiere of Marvel’s #AgentsofSHIELD Wednesday, May 27 on ABC. pic.twitter.com/L6SWMq4C6b

— Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. (@AgentsofSHIELD) April 14, 2020