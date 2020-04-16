Відео опубліковано в Twitter-аккаунті кінокомпанії.

Складатися останній сезон серіалу буде з 13 серій. У 30-секундному ролику показана зустріч агента Філа Колсона з його колегами Дейзі Джонсоном, Альфонсо Маккензі і Джеммою Сіммонс. У нових епізодах героям, які в кінці шостого сезону потрапили в Нью-Йорк 30-х років минулого століття, “належить врятувати минуле, сьогодення і майбутнє”.

Прем’єра сьомого сезону відбудеться 27 травня 2020 року.

Will you accept this mission? Watch the premiere of Marvel’s #AgentsofSHIELD Wednesday, May 27 on ABC. pic.twitter.com/L6SWMq4C6b — Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. (@AgentsofSHIELD) April 14, 2020

Agents of S.H.I.E.L.D. засновані на однойменному коміксі Marvel. У центрі історії – вигадана організація по боротьбі зі злочинністю. Серіал починається з того, що агент Філ Колсон (його грає Кларк Грегг), який вижив після подій фільму “Месники” (2012), працює в “Щ.И.Т.” з новою командою.

Прем’єра першого сезону відбулася на ABC в 2013-му. Про те, що “Агенти” закриються після сьомого сезону, було оголошено в липні минулого року на Comic-Con в Сан-Дієго.