Студія Marvel показала уривок фільму "Чорна вдова" зі Скарлетт Йоханссон у головній ролі, прем'єра якого відбудеться менше ніж через два місяці.

Ролик опубліковано на YouTube-каналі студії.

Дія бойовика розгорнеться між подіями “Першого месника: Протистояння” і “Месників: Війна нескінченності”.

Наташа Романофф (Йоханссон) возз’єднається зі своїми старими друзями Оленою Бєловою (П’ю), Червоним стражем (Девід Харбор) і Маленою Востоковою (Рейчел Вайс), щоб перемогти спільного ворога.

У ролику за Наташею і Оленою женеться на мотоциклі таємнича дівчина і стріляє по машині Черних вдів. Потім героїня П’ю розправляється з переслідувачкою.

Довгоочікуваний фільм планувався до випуску в 2020 році, але його кілька разів відкладали через пандемію COVID-19. Очікується, що стрічка вийде в прокат 9 липня.