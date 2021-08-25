Про це повідомляє видання Deadline.

Четверта частина культової стрічки отримає назву “Матриця: Воскресіння”. А сама прем’єра відбудеться 22 грудня 2022 року. 

Відомо, що у стрічці знімаються Кіану Рівз, Керрі-Енн Мосс та Джада Пінкетт Сміт, а також кілька нових акторів, серед яких Пріянка Чопра, Ніл Патрік Гаррі, Яг’я Абдул-Матін II, Джонатан Гроф, Крістіна Річчі та Джессіка Генвік.

Крім того, під час презентації показали трейлер, але в мережі він наразі не доступний. 

За даними видання, трейлер починається з діалогу персонажа Ніла Патріка Гарріса і Нео, якого зіграє Кіану Рівз.

“Я божевільний?” – запитує Нео. 

“Ми не використовуємо тут це слово”, – каже герой Гарріса. 

  • Раніше повідомлялося, що відомий голлівудський актор Кіану Рівз зніметься в екранізації власного коміксу “BRZRKR”, яка вийде на стрімінговому сервісу Netflix.