Про це повідомляє видання Deadline.
Четверта частина культової стрічки отримає назву “Матриця: Воскресіння”. А сама прем’єра відбудеться 22 грудня 2022 року.
Відомо, що у стрічці знімаються Кіану Рівз, Керрі-Енн Мосс та Джада Пінкетт Сміт, а також кілька нових акторів, серед яких Пріянка Чопра, Ніл Патрік Гаррі, Яг’я Абдул-Матін II, Джонатан Гроф, Крістіна Річчі та Джессіка Генвік.
Крім того, під час презентації показали трейлер, але в мережі він наразі не доступний.
За даними видання, трейлер починається з діалогу персонажа Ніла Патріка Гарріса і Нео, якого зіграє Кіану Рівз.
“Я божевільний?” – запитує Нео.
“Ми не використовуємо тут це слово”, – каже герой Гарріса.
- Раніше повідомлялося, що відомий голлівудський актор Кіану Рівз зніметься в екранізації власного коміксу “BRZRKR”, яка вийде на стрімінговому сервісу Netflix.