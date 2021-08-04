Компанія Mattel створила ляльку Барбі на честь одного з розробників вакцини проти коронавірусу AstraZeneca - професорки-вакціонологині Сари Гілберт.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Гілберт сказала, що спочатку вона вважала творіння “дуже дивним”, але потім стала сподіватися, що створення такої ляльки надихне дітей.

“Я хочу, щоб моя лялька показала дітям професії, про які вони могли раніше і не знати, наприклад, вакцінолог”, – сказала вона.

Mattel випустила ще п’ять Барбі на честь жінок, які досягли успіху в сфері науки і технологій. У числі інших – австралійський медик, яка допомагала створювати багаторазові халати для медичних працівників, і бразильська біомедична дослідниця.