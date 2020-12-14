Про це повідомляє телеканал Fox News.
У McDonald’s заявили, що надихнулися “культової зачіскою для чоловіків з 90-х”. Характерною прикметою стрижки є довга чубчик, розділена прямим проділом і обрамляє обличчя. У 90-е таку зачіску носили Девід Бекхем, Леонардо Ді Капріо і інші.
“Коли ми зрозуміли, що люди носять наші” золоті арки “(поширена назва логотипу McDonald’s, який є стилізованим зображенням першої літери бренду), ми повинні були діяти”, – сказав Стаффан Екстам, директор з маркетингу McDonald’s Sweden.
Компанія заявляє, що відкрила барбершоп не тільки для того, щоб охороняти символ бренду, але і щоб зробити його популярним для всіх.
У McDonald’s обіцяють, що ті, хто зважиться зробити зачіску “Golden M”, зможуть отримати безкоштовний бігмак через додаток Golden M Detector.
- Раніше повідомлялося, що американська корпорація McDonald’s, що працює у сфері громадського харчування, використала металеві моноліти, які вже стали мемами, у рекламному дописі.