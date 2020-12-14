Шведська філія американської корпорації McDonald's відкрила у Стокгольмі перукарню, де будуть робити однотипні зачіски "Golden M", що нагадують за формою логотип бренду.

Про це повідомляє телеканал Fox News.

У McDonald’s заявили, що надихнулися “культової зачіскою для чоловіків з 90-х”. Характерною прикметою стрижки є довга чубчик, розділена прямим проділом і обрамляє обличчя. У 90-е таку зачіску носили Девід Бекхем, Леонардо Ді Капріо і інші.

“Коли ми зрозуміли, що люди носять наші” золоті арки “(поширена назва логотипу McDonald’s, який є стилізованим зображенням першої літери бренду), ми повинні були діяти”, – сказав Стаффан Екстам, директор з маркетингу McDonald’s Sweden.

Компанія заявляє, що відкрила барбершоп не тільки для того, щоб охороняти символ бренду, але і щоб зробити його популярним для всіх.

У McDonald’s обіцяють, що ті, хто зважиться зробити зачіску “Golden M”, зможуть отримати безкоштовний бігмак через додаток Golden M Detector.