Про це повідомляють #Букви.
Як відомо, в листопаді в американському штаті Юта виявили загадкову триметрову металеву стелу. Згодом моноліт 3,6 метра заввишки зник з пустелі. Згодом схожий моноліт з’явився у Румунії, проте знову зник.
Загадкові металеві об’єкти привернули увагу громадськості та ЗМІ. Згодом користувачі соцмереж, як водиться, перетворили цей інфопривід на меми:
Не зволікали й у McDonald’s. Бренд вирішив обіграти загадкові металеві стели, зобразивши їх як свої автомати для замовлень у drive-thru:
А такий вигляд автомати мають зазвичай:
- 3 грудня черговий моноліт з’явився на вершині гори Пайн в американському місті Атаскадеро (штат Каліфорнія).