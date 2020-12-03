Американська корпорація McDonald's, що працює у сфері громадського харчування, використала металеві моноліти, які вже стали мемами, у рекламному дописі.

Про це повідомляють #Букви.

Як відомо, в листопаді в американському штаті Юта виявили загадкову триметрову металеву стелу. Згодом моноліт 3,6 метра заввишки зник з пустелі. Згодом схожий моноліт з’явився у Румунії, проте знову зник.

Загадкові металеві об’єкти привернули увагу громадськості та ЗМІ. Згодом користувачі соцмереж, як водиться, перетворили цей інфопривід на меми: Не зволікали й у McDonald’s. Бренд вирішив обіграти загадкові металеві стели, зобразивши їх як свої автомати для замовлень у drive-thru:

А такий вигляд автомати мають зазвичай: