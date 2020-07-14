Про це повідомляє таблоїд The Daily Mail.
Меган була в білій сукні вище коліна від Magic Linen. Її вартість близько 76 доларів. Образ вона доповнила балетками Sam Edelman і солом’яним капелюхом Janessa Leone за 265 доларів.
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❤️New❤️ Meghan’s & Harry in Beverley Hills Dress @magiclinen Hat @janessaleone Flats @chanelofficial #meghanmarkle #duchessofsussex #princeharry #archieharrison #royalnews #instaroyals #jessicamulroney #royallook #royalfashion #royalstyle #sussexsquad #weloveyoumeghan #meghanmarklestyle #meghanmarklefashion #meghanmarklefans
Папарацці помітили Меган і Гаррі, коли ті вийшли зі свого будинку й вирушили в місто на машині.
Варто зазначити, що за час карантину Гаррі і Меган регулярно виходили на зв’язок по Zoom зі свого будинку в Лос-Анджелесі.
Також в таблоїді зазначили, що чоловік і жінка поїхали на автомобілі Cadillac Escalade з 6-літровим двигуном. Через це їх назвали лицемірами, бо Меган і Гаррі нібито виступаю за “еко-френдлі” у всьому, а цей автомобіль не є таким.
- Раніше повідомлялось, що Меган Маркл та принц Гаррі в якості волонтерів допомагають розносити їжу нужденним жителям Лос-Анджелеса.