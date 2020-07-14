Меган Маркл і її чоловіка принца Гаррі помітили в Лос-Анджелесі (США) вперше після карантину. Подружжя було в захисних медичних масках.

Про це повідомляє таблоїд The ​​Daily Mail.

Меган була в білій сукні вище коліна від Magic Linen. Її вартість близько 76 доларів. Образ вона доповнила балетками Sam Edelman і солом’яним капелюхом Janessa Leone за 265 доларів.

Папарацці помітили Меган і Гаррі, коли ті вийшли зі свого будинку й вирушили в місто на машині.

Варто зазначити, що за час карантину Гаррі і Меган регулярно виходили на зв’язок по Zoom зі свого будинку в Лос-Анджелесі.

Також в таблоїді зазначили, що чоловік і жінка поїхали на автомобілі Cadillac Escalade з 6-літровим двигуном. Через це їх назвали лицемірами, бо Меган і Гаррі нібито виступаю за “еко-френдлі” у всьому, а цей автомобіль не є таким.