Скандальний російський реп-виконавець Моргенштерн (Алішер Валєєв) заявив про скасування українського туру. Раніше в Одесі він назвав день жалоби за загиблими під час пожежі в місцевому коледжі "йо**ною показухою".

Про це він заявив під час прямої трансляції в Instagram, інформують #Букви.

Зокрема, репер зазначив, що в Україні “починаються якісь штуки прикольні”, тому концерти переносять й скасовують.

Крім того, репер згадав скандал під час його концерту в Одесі у 2019 році.

“Мені справді страшно банально. Не буду брехати – мені страшно їхати туди”, – заявив Моргенштерн.



Попередній візит репера до України закінчився скандалом. Його концерт відбувся в Одесі 8 грудня 2019 року: в цей день в Україні було оголошено загальнонаціональну жалобу за загиблими в результаті пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Незважаючи на це, концерт не скасували. А сам Моргенштерн назвав день жалоби за загиблими “йо**ною показухою”.

“Я вважаю, що день жалоби – це просто показуха, просто йо**на показуха. Давайте влаштуємо замість дня жалоби – бл*дь, крику – сх*я пожежних перевірок немає в місті?” – оголосив він тоді зі сцени.

Через скандал з’явилися заклики заборонити реперу в’їзд в Україну. На сайті президента України навіть з’явилася петиція про заборону Моргенштерну давати концерти на території нашої країни, проте вона не набрала необхідну кількість підписів.

УВАГА на відео ненормативна лексика!

Щоправда, Моргенштерн не веде гастрольну діяльність в анексованому Криму, оскільки вважає за краще виступати в Україні.

При цьому репер активно демонструє свою прихильність до режиму президента країни-агресора Володимира Путіна, а також закликав підписуватися на акаунти глави Чечні Рамзана Кадирова в рамках конкурсу в соцмережах.

“Путін – красень. Я вірив в справедливість, в те, що повинна бути рівність, все чесно повинно бути, згідно із законом. А потім зрозумів, що зі світом абсолютно марно боротися. Немає ніякого сенсу. Щоб жити є всього один спосіб – просто приймати все. Якщо щось відбувається, якщо щось якось працює – воно так і працює, я з цим сперечатися не буду”, – заявив він в інтерв’ю Юрію Дудю.

Після скандального виступу репера в Одесі Служба безпеки України заявила, що не знайшла порушень у його діях.

Однак пройшов понад рік, тому #Букви звернулися за коментарем в СБУ щодо надання оцінки діям Моргенштерна в Одесі та його планам щодо проведення концертів в Україні.

“Як і зазначалося раніше, ми не виключаємо, що можлива повторна перевірка на предмет підстав про недопущення в Україну. Але дочекаймось офіційної позиції”, – заявив прессекретар СБУ Артем Дехтяренко.

На уточнювальне питання про те, чи проводить на цей час СБУ перевірку репера, чи вона лише можлива у перспективі, Дехтяренко відповів:

“Службою постійно вивчаються та аналізуються усі обставини та факти. За результатами прийнятих рішень будемо повідомляти окремо”.

ДОВІДКА. Моргенштерн (справжнє ім’я – Алішер Валєєв) – російський реп-виконавець і музикант. Йому 22 роки. Спочатку став відомий як YouTube-блогер (завдяки пародійним відеороликам у рамках власного проєкт “#ІзіРеп”). У лютому 2018 року репер випустив дебютний мініальбом Hate Me. Моргенштерн має епатажний вигляд: наприклад, татуювання “666” на обличчі.