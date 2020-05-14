Американська модельєрка, актриса і продюсерка Мері-Кейт Олсен подала на розлучення з французьким банкіром Олів'є Саркозі після 5 років шлюбу.

Про це повідомляє TMZ.

Олсен підготувала документи на розірвання шлюбу ще 17 квітня, але через пандемію коронавірусу суди в Нью-Йорку не приймали заяви про розлучення в звичайному порядку. Зараз адвокати Мері-Кейт намагаються прискорити процес розлучення.

Джерела зазначили, що Саркозі без попередження розірвав договір оренди їх з Мері-Кейт квартири в Нью-Йорку і має намір виселити її. Щоб Олсен з’їхала, він дав їй час до 18 травня. Актриса ж вимагає залишити за нею право розпоряджатися апартаментами і наполягає на виконанні шлюбного договору.

Мері-Кейт Олсен і брат колишнього президента Франції Олів’є Саркозі почали зустрічатися в 2012 році. Через три роки, в листопаді 2015 го, в Нью-Йорку відбулося їх весілля. Спільних дітей у них немає.