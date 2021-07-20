Один з найвідоміших футболістів світу Ліонель Мессі відпочиває з сім’єю у Маямі. Там спортсмен орендує розкішний будинок за 200 тисяч доларів у місяць.

Про це повідомляє видання Just Jared.

Відомо, що Мессі орендував будинок у місті Кі-Біскейн, що біля узбережжя Маямі.

Площа будинку сягає 7622 квадратних метри. У ньому розташовано п’ять спалень та 5 ванних кімнат.

Із саду будинку відкривається вид на затоку. У будинку також є тераса. Вона розташована на даху. На території також є великий басейн, а в будинку – сучасний тренажерний зал. Усі спальні мають 75-дюймові телевізори високої чіткості.