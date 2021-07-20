Про це повідомляє видання Just Jared.
Відомо, що Мессі орендував будинок у місті Кі-Біскейн, що біля узбережжя Маямі.
Площа будинку сягає 7622 квадратних метри. У ньому розташовано п’ять спалень та 5 ванних кімнат.
Із саду будинку відкривається вид на затоку. У будинку також є тераса. Вона розташована на даху. На території також є великий басейн, а в будинку – сучасний тренажерний зал. Усі спальні мають 75-дюймові телевізори високої чіткості.
- Раніше повідомлялося, що Дженніфер Лопес і Бен Аффлек, схоже, збираються з’їхатися і для цього шукають собі новий будинок у Лос-Анджелесі.