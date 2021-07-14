Зірка TikTok Хантер Ехо (справжнє ім'я - Хантер Ечімовіч) опублікував відео, в якому заявив, що зустрічався з зіркою серіалу "Дивні дива" Міллі Боббі Браун. Актриса поїдає до суду на Хантера.

Про це пише видання Just Jared.

21-річний Хантер розповів у відеоролику, що вони з Міллі зустрічалися, коли їй було 16 років. За його словами, вони познайомилися, коли Міллі було 15 років, і нібито прожили разом вісім місяців.

Крім того, Хантер натякав на той факт, що у нього були сексуальні контакти з Міллі. У відповідь він піддався критиці користувачів та оточення акторки.

Команда 17-річної актриси назвала коментарі Хантера образливими. “Висловлювання Ечімовіча в соціальних мережах не тільки брехливі, а й безвідповідальні, образливі і сповнені ненависті. Замість того, щоб вступати з ним у публічну дискусію через пресу або в соціальних мережах, ми вживаємо заходів до того, щоб він припинив так поводитися раз і назавжди”, – йдеться у повідомленні.

У свою чергу Хантер сказав: “Хочу прояснити, мені нема за що вибачатися. Мені немає за що вибачатися. Ви, хлопці, взагалі нічого не знаєте. Якого хріна це судовий процес. Я думав, її мама і тато знають про все”.

Зараз Instagram Хантера тимчасово закритий.

Варто відзначити, що в даний час Міллі зустрічається з Джейком Бон Джові, 19-річним сином рокера Джона Бон Джові.