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У соцмережах з’явився ролик, на якому Джастін Бібер нібито кричить на дружину: очевидці це спростовують

Користувачі соціальних мереж поширюють відеоролик, на якому співак Джастін Бібер начебто кричить на свою дружину - Гейлі Бібер. Однак очевидці спростовують сварку.

Вівторок, 13 липня 2021, 16:33

Фото: Instagram

Про це повідомляють #Букви.

Цей момент зафіксували після виступу Бібера на заході Кендалл Дженнер з нагоди випуску її марки текіли 818 Tequila у готелі “Wynn Las Vegas”. Один з очевидців зафіксував момент, коли Бібер з дружиною рухаються коридором готелю у супроводі охорони та фанатів. Водночас Джастін емоційно жестикулював, спілкуючись з Гейлі. 

Оскільки відео без звуку, складається враження, що співак кричить на дружину. Хоча її реакція доволі спокійна.

Вперше ролик з’явився у TikTok, де набрав кілька мільйонів переглядів. Згодом автор видалив відео, але воно з’явилося у Twitter.

Тисячі користувачів у коментарях звинуватили Бібера в аб’юзі. Однак очевидці заступилися за нього, спростувавши інформацію про сварку подружжя.

“Він не кричав, і ми були свідками того, що сталося. Він був заряджений адреналіном… Не поширюйте про когось неправдиву інформацію, особливо коли ви визнаєте, що вам лише “здалося” (що це була сварка, – ред.). Це наклеп”, – написав один з очевидців.

Таку ж інформацію підтвердив ще один користувач Twitter, який опублікував фрагмент енергійного виступу Бібера.

“Він виступав на шаленому адреналіні. Він не злився та не кричав на Гейлі. Ненавиджу, коли з нього завжди роблять поганого хлопця, хоча він таким не є”, – написав очевидець.

Ще одна очевидиця цієї ситуації розповіла, що між Джастіном та Гейлі не було жодних сварок.

“Ми з друзями супроводжували їх увесь вечір. Він перебував у гарному настрої, постійно розповідав їй історії. Але користувачі Інтернету полюбляють придумувати свої сценарії”, – написала користувачка.

  • Раніше дружина американського співака Джастіна Бібера Гейлі розповіла, що вони разом, бо їх об’єднала віра в Ісуса Христа.
Теги: відео, Гейлі Бібер, Джастін Бібер, сварка

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