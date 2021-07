У соцмережах з’явився ролик, на якому Джастін Бібер нібито кричить на дружину: очевидці це спростовують

Про це повідомляють #Букви.

Цей момент зафіксували після виступу Бібера на заході Кендалл Дженнер з нагоди випуску її марки текіли 818 Tequila у готелі “Wynn Las Vegas”. Один з очевидців зафіксував момент, коли Бібер з дружиною рухаються коридором готелю у супроводі охорони та фанатів. Водночас Джастін емоційно жестикулював, спілкуючись з Гейлі.

Оскільки відео без звуку, складається враження, що співак кричить на дружину. Хоча її реакція доволі спокійна.

Вперше ролик з’явився у TikTok, де набрав кілька мільйонів переглядів. Згодом автор видалив відео, але воно з’явилося у Twitter.

Justin and Hailey Bieber spotted out in Las Vegas (July 9) pic.twitter.com/BAtpwhBxxZ — Justin Bieber Crew (@JBCrewdotcom) July 11, 2021

Тисячі користувачів у коментарях звинуватили Бібера в аб’юзі. Однак очевидці заступилися за нього, спростувавши інформацію про сварку подружжя.

“Він не кричав, і ми були свідками того, що сталося. Він був заряджений адреналіном… Не поширюйте про когось неправдиву інформацію, особливо коли ви визнаєте, що вам лише “здалося” (що це була сварка, – ред.). Це наклеп”, – написав один з очевидців.

He was not yelling and we were there to witness what went down. He was all adrenaline. It doesn’t matter how the fuck it “appears” to you. Dont spread false information on someone especially when you acknowledge that’s just what it appears to you. That’s defamation of character. https://t.co/JDFHzjqXFu — 🤍 (@biebsclubhouse) July 11, 2021

Таку ж інформацію підтвердив ще один користувач Twitter, який опублікував фрагмент енергійного виступу Бібера.

“Він виступав на шаленому адреналіні. Він не злився та не кричав на Гейлі. Ненавиджу, коли з нього завжди роблять поганого хлопця, хоча він таким не є”, – написав очевидець.

I took this of Justin right before that video was taken. He was on STRAIGHT adrenaline from performing. He wasn’t mad at Hailey and he wasn’t yelling at her. I hate how he’s always painted as the bad guy when he’s the furthest thing from it pic.twitter.com/ePKdVDD6Xi — 🤍 (@biebsclubhouse) July 11, 2021

Ще одна очевидиця цієї ситуації розповіла, що між Джастіном та Гейлі не було жодних сварок.

“Ми з друзями супроводжували їх увесь вечір. Він перебував у гарному настрої, постійно розповідав їй історії. Але користувачі Інтернету полюбляють придумувати свої сценарії”, – написала користувачка.

my friends and I were with/behind him the whole night, he was in the best mood and was telling her a story but ofc internet lames love their lil scenarios <3 https://t.co/ipq8xJ0RFH — alia ♡ (@aliaespinozaa) July 12, 2021