Про це пише CNN.

Як відомо, “Корона” – це історичний драматичний телесеріал, присвячений правлінню королеви Великобританії Єлизавети II.

Четвертий сезон шоу, прем’єра якого відбулася на Netflix на початку листопада, показує бурхливий період правління королеви в 1980-х роках і представляє часто невтішну думку про членів сім’ї.

За словами Дауда, без помітки про вигаданий сюжет глядачі можуть “прийняти його за факт”.

“Я побоююся, що без цього покоління глядачів, які не пережило ці події, може прийняти вигадку за факт”, – додав він.

Але пропозиція Дауд зазнала критики з боку деяких істориків, багато з яких вважають її непотрібною. До того ж, Netflix зазвичай не повідомляє глядачам, що його драми є вигаданими, на початку кожного епізоду.