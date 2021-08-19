Супермодель Міранда Керр, ексдружина голлівудського актора Орландо Блума, розповіла про те, які в них стосунки після розлучення.

Про це вона розповіла в подкасті “Моменти з Кендіс Паркер” (Moments with Candace Parker).

Після розлучення (шлюб тривав з 2010 по 2013 рік) Міранда Керр та Орландо Блум зуміли зберегти нормальні стосунки, а з роками вони тільки покращилися. За словами супермоделі, сприяла цьому нова дружина актора – 36-річна співачка Кетті Перрі. Вона стала близькою подругою Міранди.

“Я люблю її. Я певно люблю її більше, аніж батька Флінна (йдеться про їх спільного з Орландо Блумом сина, – ред.). Зараз Орландо для мене, як надокучливий брат. Кеті допомагає мені з цим впоратись”, – розповіла супермодель.

Як відомо, в шлюбі у пари народився син Флінн. Зараз йому 10 років. З ним прекрасно спілкуються не тільки біологічні матір та батько, а й Кетті Перрі. Супермодель зізналася, що завдяки теплим стосункам, вони часто збираються разом, аби відсвяткувати якусь подію чи просто весело провести час.

“Коли Орландо почав зустрічатися з Кетті, я пам’ятаю, як одного разу він запросив мене в гості. Вона також там була, і ми відразу знайшли спільну мову. Я бачила, як вона поводила себе з Флінном. Йому було весело, вони постійно гралися… При цьому, вона не намагалася стати йому матір’ю, а просто була веселою та товариською. Ми веселилися біля басейну в його будинку в Малібу, а потім всі разом пішли на якусь вечірку… Нам було весело”, – поділилася спогадами Міранда.

Власне супермодель вже чотири роки щаслива в шлюбі з бізнесменом Еваном Шпігелем. В них двоє синів.