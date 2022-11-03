Колишні міс Аргентина та міс Пуерто-Ріко шокували та одночасно порадували своїх шанувальників, розповівши про своє несподіване одруження. Як з'ясувалось, дівчата до одруження два роки були у стосунках.

Про це повідомляє CNN.

Маріана Варела та Фабіола Валентин познайомилися на конкурсі Miss Grand International 2020 у Таїланді, де вони представляли Аргентину та Пуерто-Ріко відповідно.

Опинившись у десятці найкращих конкурсанток, дві королеви краси залишилися близькими друзями в соціальних мережах. Фанати навіть не підозрювали, що вони весь цей час таємно зустрічалися, а не просто дружили.

Однак зараз пара опублікувала в Instagram ролики на яких зображені моменти їхніх стосунків, зокрема романтичні прогулянки по пляжу, відверті обійми, тости з шампанським і момент пропозиції руки та серця із золотими та срібними повітряними кулями, на яких написано: “Вийдеш за мене?”.

Основне фото з цієї публікації показує пару поруч з будівлею міського суду у Сан-Хуані, Пуерто-Ріко, де вони одружилися 28 жовтня.

“Після того, як ми вирішили зберегти наші стосунки приватними, ми відкрили двері в особливий день”, — підписана публікація.

Шанувальники, знаменитості та інші учасниці конкурсу привітали Маріану та Фабіолу з їх ідеальним коханням.

“Вітаю. MGI об’єднала прекрасний союз”, — написала ганська співачка та королева краси Абена Акуаба, яка виграла Miss Grand International 2020.

“Дякую за всю любов! Ми дуже щасливі та благословенні”, – відповіла їй Маріана.