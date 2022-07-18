Взяла прізвище чоловіка: Дженніфер Лопес та Бен Аффлек одружились

Про це повідомляє TMZ.
Лопес опублікувала величезну кількість фотографій і відео зі свого таємного весілля з Беном Аффлеком – вона показала себе у своїй сукні, а чоловіка — у смокінгу.
Наречена обрала для щасливого дня дві сукні: одну — зі “старого фільму”, іншу — від відомого модельєра Зухаїра Мурада.
У ЗМІ вже з’явилася фотографія шлюбного свідоцтва, яке було видано в окрузі Кларк, штат Невада. У документі вказані повні імена подружжя, звідки зрозуміло, що Дженніфер після одруження візьме прізвище чоловіка і стане Дженніфер Аффлек.
Бен і Джен вперше заручилися наприкінці 2002 року, але у 2004 році розірвали заручини. У них обох були окремі стосунки, зокрема шлюби та діти, але колишні возз’єдналися майже рік тому. Новина про те, що пара, яку прихильники називають Бенніфер, знову разом і відкрито демонструють своє відроджене кохання у соціальних мережах, схвилювала шанувальників.
Спочатку вони приховували свої стосунки, але пізніше зізналися у своїх почуттях один до одного. Пара багато часу проводять разом, вони подорожують і відпочивають в заміських котеджах.
Весілля відбулося через 17 років після того, як вони розірвали свої перші заручини.
І ось у 2022 році пара нарешті узаконила свої стосунки.
- Нагадаємо, голлівудська акторка Дженніфер Лопес підтримала свого коханого Бена Аффлека на прем’єрі фільму “Остання дуель” в Нью-Йорку.
- Дженніфер Лопес і Бен Аффлек потрапили до об’єктивів фотокамер, коли вони цілувалися на тротуарі в неділю вдень (26 вересня) у Нью-Йорку.