російсько-українська війна

19 липня

01:27 Взяла прізвище чоловіка: Дженніфер Лопес та Бен Аффлек одружились
01:08 У компанія Baykar Makina заявили, що ніколи не спорядять Bayraktar до РФ
00:53 В Маріуполі відпустили дівчину, заарештовану за стрічки у волоссі
00:26 Правозахисники закликали світову спільноту запобігти страті військовополонених на території ОРДЛО

18 липня

23:54 Bayraktar для України: у Норвегії також розпочали збір коштів
23:29 Відновлювана енергетика дає незалежність від автократичних режимів – Бербок
22:21 «Усуваючи генпрокурора необхідно не лише дотримуватися конституційних процесів, а й зберегти співпрацю з міжнародними партнерами» – посол ЄС
21:59 Путін визнав «колосальні» труднощі з доступом до високотехнологічних товарів
21:24 Після скандалу у Раді нардеп Шевченко «засвітив посвідчення» розвідника
20:47 Китай не має наміру пасивно спостерігати за війною РФ в Україні – глава МЗС КНР
20:14 Венедіктова прокоментувала рішення президента щодо її відсторонення з посади
18:39 В.о. генпрокурора призначили заступника Венедіктової, котрого НАБУ звинуватило у втручанні в розслідування корупційної справи – NYT
18:01 Азербайджан імпортуватиме до ЄС щонайменше 20 мільярдів кубометрів газу — Reuters
17:43 У Нью-Йорку Брайтон-Біч перейменують на «Український шлях»
17:40 Нардепа Шевченка, який є прихильником Лукашенка, вигнали з Ради: він прийшов у формі ЗСУ
17:06 Російських контрактників під конвоєм поліції відправляють воювати до України — CIT
16:08 Окупанти вдарили ракетами по школі та зерносховищу біля Дніпра
14:59 «Голоси Мирних» — задокументовані злочини війни. Частина 16
14:54 Головна проблема у постачанні західної зброї полягає в його графіку — голова МЗС
14:36 Влада Монголії заявила, що будівництво газопроводу Росія-Китай розпочнеться у 2024 році
14:26 Російські командири вдерлися до України, керуючись мапами, яким понад пів століття — СБУ
13:45 Президентка Єврокомісії приїде в Азербайджан для перемовин щодо імпорту газу
13:13 Ритейлер H&M Group оголосив про згортання бізнесу у Росії
12:59 У США наголошують, що Іран готовий поставити Росії сотні безпілотників – The New York Times
12:21 Нардеп Тищенко приїхав до Парижа на благодійний вечір у межах проєкту Charity Dinners
11:24 «Вагнер» зменшить свою роль для регулярних російських сил — британська розвідка
10:49 Пов’язана з Медведчуком та його найближчим оточенням — Тищенко прокоментував звинувачення Безуглої
09:55 Росія проплачує антиукраїнські мітинги в Ізраїлі – посольство
09:37 Колаборанти у Мелітополі організовують нову мерію
09:31 Росіяни запустили 60 снарядів по житлових кварталах та міській інфраструктурі Нікополя
09:15 У РФ нібито затримали Марину Овсяннікову

Взяла прізвище чоловіка: Дженніфер Лопес та Бен Аффлек одружились

16 липня американська співачка та акторка Дженніфер Лопес та відомий актор Бен Аффлек дали взаємні шлюбні обіцянки. Церемонія відбулась в Лас-Вегасі, де були присутні тільки близькі родичі та друзі.

Вівторок, 19 липня 2022, 01:27
Підтримати

Джерело: onthejlo

Про це повідомляє TMZ.

Лопес опублікувала величезну кількість фотографій і відео зі свого таємного весілля з Беном Аффлеком – вона показала себе у своїй сукні, а чоловіка — у смокінгу.

Наречена обрала для щасливого дня дві сукні: одну — зі “старого фільму”, іншу — від відомого модельєра Зухаїра Мурада.

У ЗМІ вже з’явилася фотографія шлюбного свідоцтва, яке було видано в окрузі Кларк, штат Невада. У документі вказані повні імена подружжя, звідки зрозуміло, що Дженніфер після одруження візьме прізвище чоловіка і стане Дженніфер Аффлек.

Бен і Джен вперше заручилися наприкінці 2002 року, але у 2004 році розірвали заручини. У них обох були окремі стосунки, зокрема шлюби та діти, але колишні возз’єдналися майже рік тому. Новина про те, що пара, яку прихильники називають Бенніфер, знову разом і відкрито демонструють своє відроджене кохання у соціальних мережах, схвилювала шанувальників.

Спочатку вони приховували свої стосунки, але пізніше зізналися у своїх почуттях один до одного. Пара багато часу проводять разом, вони подорожують і відпочивають в заміських котеджах.

Весілля відбулося через 17 років після того, як вони розірвали свої перші заручини.

І ось у 2022 році пара нарешті узаконила свої стосунки.

Теги: Бен Аффлек, весілля, Дженіфер Лопес, одруження, подія

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook