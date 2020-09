Про це йдеться в її есе для видання New York Magazine під назвою “Buying Myself Back. When does a model own her own image?”.

У своєму есе модель в деталях розповідає про те, як в 2012 році, коли їй було 20 років, її агентка організувала зйомку для художнього журналу Darius з фотографом на ім’я Джонатан Ледер. Фотограф мав сплатити їй проїзд та залишити у себе на ніч. Зйомка також проходила у нього вдома.

Емілі розповідає, що вдома у митця перебували двоє його дітей. Також на зйомки була запрошена візажистка. Вона була присутня на зйомках до пізньої ночі. У той час як візажистка займалася Емілі, Джонатан готував вечерю. Вечеряли вони теж втрьох, тоді Джонатан вперше запропонував їй склянку вина.

Модель докладно описує, як проходила зйомка. Спершу Ледер знімав її в спідній білизні в одній зі спалень свого будинку. У якийсь момент запропонував їй повністю оголитися. Протягом усього вечора Джонатан підливав їй алкоголь. Вони постійно переглядали фото, він коментував її пози, фігуру, зауважував, що очікував, що вона буде виглядати дорослішою.

Зйомки тривали до пізньої ночі, тому в якийсь момент візажистка пішла. Модель розповідає, що сильно сп’яніла і тому не пам’ятає, як саме зйомка закінчилася, але пам’ятає, що було після.

За її словами, вони з фотографом сиділи на дивані в тій самій кімнаті. Він розпитував її про романтичний і сексуальний досвід. В якусь мить вона піддалася сексуальному насильству. Що цьому передувало — не пам’ятає.

Модель розповідає, що “інстинктивно піднесла руку до його зап’ястя і з силою витягла його пальці з себе”. Після цього Джонатан пішов, не сказавши ні слова.

Далі, за словами Емілі, вона залишилася спати сама в пустій спальні, а вранці прокинулася з сильним похміллям, Джонатан майже не розмовляв з нею. Знімки, зроблені того дня, Ледер публікував в Instagram. Пізніше — в журналі, копію якого вона отримала. Ратаковскі зазначає, що ті знімки їй сподобалися.

Протягом наступних років модель, за її словами, нікому не розповідала про те, що сталося, і намагалася не думати про це. Так було до тих пір, поки не дізналася, що Джонатан випустив книгу з її фотографіями. Вона називає знімки, опубліковані там, “найбільш вульгарними і відвертими” з тих, що вони зробили в той вечір.

Ця книга була опублікована видавництвом Imperial Publishing, заснованим Ледером. Ратаковскі вважає, що воно було створене виключно для публікації цієї книги.

Пізніше Ледер випустив ще дві книги зі знімками з цієї серії, двічі організував виставку і давав інтерв’ю про цю зйомці.

Ратаковскі пише, що закликала бойкотувати його виставки, але не була почутою.

Вона запевняє, що Ледер поширює фото незаконно, оскільки не отримував згоди ані від неї, ані від її агента на їх публікацію. Водночас вона наголошує, що не планує судитися з ним з приводу домагань та фотографій.

I’ve been working on a collection of essays for the past year and couldn’t be more thrilled that @nymag has published “Buying Myself Back”. This is an extremely personal piece about image, power and consent. Thank you to the entire New York magazine team for this opportunity https://t.co/pfJDl4kgZN

— Emily Ratajkowski (@emrata) September 15, 2020