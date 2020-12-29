Не секрет, що правильно підібрана стрижка допоможе жінці з легкістю "скинути" десяток років. Але тут також слід пам'ятати три основних правила збереження здоров'я волосся: здоров'я всього організму, правильне харчування і фізична активність.

#Букви зібрали 10 кращих тенденцій стрижок для жінок.

Головна помилка більшості жінок – це одна і та ж зачіска протягом багатьох років. А міняти зачіску все таки слід для жінки будь-якого віку. Новий відтінок волосся, нові стрижки, нові контури можуть створити чудеса.

Щоб стрижка була вдалою важливо врахувати форму обличчя. Для круглого обличчя підійдуть асиметричні стрижки. Для квадратної форми обличчя – стрижки з плавними переходами, з об’ємом на маківці. Овального особі підійдуть практично будь-які зачіски. Занадто видовжене обличчя можна підкреслити градуйованою чубчиком. Широкі вилиці і масивні підборіддя – тут підійде подовжене каре.

1. Класичний боб

Класичний боб все ще популярний. Це як і раніше краще рішення для тонкого волосся. Для доглянутого вигляду все ж слід не забувати про щоденну укладку такої стрижки. Справа клопітка, але воно того варте.

Наприклад, гладкий боб, як у Люсі Лью, можна створити за допомогою фена і круглої щітки. Чубчик зробить стрижку більш модною, як у Еллісон Дженні. Або ж можна створити більш невимушений вигляд, як Наомі Уоттс.

2. Подовжений боб

Якщо ви не можете носити довге волосся, а хотіли б, є компроміс – довгий боб. У цій стрижці довжина стосується ключиць. Така довжина є найбільш придатною для жінок старше 50 років.

Можна носити гладкий боб, як Бо Дерек або ж зробити хвилі, як Віола Девіс. А ще можна додати пишну, кокетливу чубок і трохи безладні кінчики, як Мері Стінбурген.

3. Багатошаровий боб

Цей шикарний варіант бобу вимагає кілька шарів для створення обсягу. По суті, це все ще каре в загальній формі, але має шари (замість однієї однакової довжини), щоб створити об’єм, і текстуровані кінці. Така зачіска краще виглядає на волоссі середньої текстури з природною завивкою.

Ось як багатошаровий боб виглядає на Керрі-Енн Мосс, Джині Девіс і Алфрі Вудард.

4. Стрижка шег

Нарочито недбалі, що розсипаються хвилі і “рвані” кінчики. Сучасний шег змушує жінку почувати себе рок-зіркою. Якщо ви шукаєте сексуальну привабливу стрижку (і у вас не прямі або тонке волосся), це те, що вам потрібно. Кудлата чубчик – обов’язковий інгредієнт такої стрижки.

Загальна довжина стрижки може варіюватися від короткої і скуйовдженою, як у Моніки Беллуччі і Лізи Ринна, до довгої і кучерявою, як у Сандри О.

Шег на волоссі середньої довжини у Тейлор Свіфт.

5. Боб з вирізами

Ця стрижка походу на боб, у якій вирізали з форми великі шматки, щоб оголити вилиці і мочки вух. Такий боб не вимагає особливого догляду. Стрижку слід доповнити сережками. Серед шанувальників такого бобу – Хелен Міррен, Енн Каррі і Крістін Скотт Томас.

6. Коротка стрижка

Як і шапочка для плавання, така стрижка облягає голову, створюючи скульптурний вигляд. Це модний варіант без укладання, без теплового стайлінгу. Але для такої стрижки повинен бути ідеальний профіль і форма черепа.

Текстуру стрижки можна обіграти: створити хвилі, завитки, як Олівія Колман; надати більше блиску, як Тамрон Хол, або пофарбувати волосся в яскравий колір, як Енні Леннокс.

7. Піксі з ефектним чубчиком

Актуальними заяіски піксі будуть для овального обличчя, невеликого обличчя з виразними рисами. Також стрижка піксі підійде жінкам з витягнутим і худим обличчям. Піксі підкреслює очі.

Таку зачіску вибрали для себе Гленн Клоуз, Емма Томпсон і Кріс Дженнер.

8. Дворівнева которткая стрижка

Це стрижка подовжена зверху, але з коротким волоссям на скронях і потилиці.

Таку зачіску можна просто носити з проділом, як у Синтії Ніксон, або додати об’єм, як Аннет Бенінг і Шерон Осборн. Все, що вам потрібно, – це п’ять хвилин з феном, гребінцем і жменею мусу.

9. Афро, косички, спіралі

Багато жінок з дуже текстурованими натуральними волоссям краще носити гладкі, що спадають волосся, що вимагають особливого догляду.

Але сучасні афро, коси, завитки або спіралі створюють свій неповторний образ. Наприклад, як у Ірис Пейнадо, Філіс Рашад або Джаді Пінкетт Сміт.

10. Стиль “Рейчел”

Цей варіант зачіски підійде тим, хто не хоче розлучатися зі своєю довжиною волосся.

Стрижка схожа на культовий образ Дженніфер Еністон (Рейчел) з серіалу “Друзі”. Довжина волосся може бути асиметричними, з плавними лініями, навіть трохи розпатланим.

Такий стиль підходить для будь-якої текстури волосся – гладкою, як у Мег Райан, хвилястою, як у Кортні Кокс або кучерявою, як у Джулії Луї-Дрейфус.