Зловмисники зламали Twitter-аккаунти ряду відомих персон та запропонували їх підписникам переказати на їх гаманець гроші, обіцяючи повернути подвоєну суму.

Про це повідомляють #Букви.

Пізно ввечері 15 липня зловмисники зламали Twitter-аккаунти ряду відомих бізнесменів і компаній, розмістивши від їх імені прохання надіслати їм на біткоїн-гаманець якусь суму коштів та обіцянку повернути удвічі більше.

Зламаними виявилися акаунти глави Tesla і SpaceX Ілона Маска, засновника корпорації Microsoft Білла Гейтса, засновника Amazon Джеффа Безоса, компанії Apple і багатьох інших.

Текст повідомлень не був ідентичним, проте гаманець був зазначений той самий. На сайті blockchain.com можна відстежити кількість переказів, зроблених на гаманець шахраїв.

Цей гаманець був створений в середу. Перший переказ надійшов о 22:03 годині. На момент публікації матеріалу, зловмисники отримали 290 переказів на загальну суму в 11.83 BTC. Це понад 100 тисяч доларів.

В даний час дописи, розміщені зловмисниками, видалені зі зламаних акаунтів, проте перекази на гаманець тривають.