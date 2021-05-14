Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
Герцог і герцогиня Сассекські залишили королівські обов’язки, щоб почати нову незалежну кар’єру на іншій стороні Атлантики, і з тих пір підписали угоди про виробництво контенту для Netflix, Spotify і Apple.
Тепер їх фігури з воску перемістили з королівської експозиції і приєднали до інших знаменитостям.
“Гаррі і Меган перемістили в нову зону для вечірок, щоб відобразити їх переїзд з Фрогмора в Голлівуд”, – йдеться в заяві музею.
- Прем’єра спільної роботи телеведучої Опри Вінфрі і принца Гаррі – документального серіалу під назвою “Той я, якого ти не бачиш” – відбудеться на Apple TV+ 21 травня.