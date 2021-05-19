Голлівудські актори Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудров, Метт Леблан, Метью Перрі та Девід Швіммер зворушливо описали свої емоції, коли вперше за стільки років зібралися на знімальному майданчику серіалу “Друзі”.

Про це актори розповіли в ексклюзивному інтерв’ю журналу People

Зірки зізналися, що були неймовірно здивованими тим, як майстерно професіонали Warner Bros. відтворили декорації серіалу. Все залишилося таким, як 17 років тому.

“Цікаво, що коли ми зібрались разом, в нас не було враження, ніби пройшло так багато часу. Ми продовжили з того місця, де зупинилися”, – прокоментував Мет Леблан.

У спеціальному епізоді “Друзів” актори згадають найцікавіші моменти зйомок. Крім улюбленою шестірки, з’являться відомі гості:

Різ Уізерспун (яка зіграла сестру Рейчел);

суперфанатка Леді Гага;

Девід Бекхем;

Джастін Бібер.

Актори зізналися, що були переповнені емоціями, коли зустрілися на знімальному майданчику.

“О, Боже, як ми це переживемо, не виплакавши всіх сліз?”, – розповіла Дженіфер Еністон, коментуючи першу зустріч з колегами.

Спецепізод відзняли без сценарію. Однак актори поділилися тим, як могла б скластися доля їхніх героїв.

“Я б запустила власну лінію одягу, невелику франшизу”, – говорить Еністон про Рейчел. “Я думаю, що Моніка змагатиметься з іншими матерями й буде намагатися перевершити їх. Чи це розпродаж випічки в школі чи будь-що інше. Тобто, я маю на увазі, що вона б все одно дратувала усіх, тим, що вона хоче робити найкраще”, – сказала Кортні Кокс.

Водночас Ліза Кудров вважає, що Фібі живе в Коннектикуті з Майком та їхніми дітьми, і вона відповідає за шкільну програму з мистецтва.

“Чендлер був би прекрасним батьком та чудовим коміком”, – зазначив Метью Перрі.

Мет Леблан заявив, що Джої, напевно, відкрив власну мережу магазинів сендвічів. А Девід Швіммер припустив, що його герой Рос інвестував у бізнес Джої й втратив свої заощадження.

Актори кажуть, що серіал завжди залишатиметься актуальним.