Про це повідомили в заяві бренду.
Благодійна акція відбулася в квітні і була спрямована на вчителів, які в розпал епідемії коронавірусу COVID-19 продовжували навчати дітей.
Суть акції полягала в тому, що компанія обіцяла вчителькам безкоштовні сукні від Draper James. При цьому, в бренді не уточнили, що збиралися подарувати лише 250 суконь. Іншим обіцяли знижку в розмірі 25% на будь-які інші товари бренду. Ті, кому суконь не вистачило – незадоволені, тому тепер вимагають компенсації.
Три вчительки, які подали судовий позов, стверджують, що чекали сукні в подарунок, оскільки з самого початку не повідомлялося, що це розіграш, а не роздача подарунків. Тепер вони стверджують, що актриса зробила неправильно і вимагають компенсувати їм вартість суконь.
Представники Draper James заявили, що здивовані позовом, так як не розраховував на таку кількість запитів. Для акції виділялося 250 суконь, а заявки про участь надали близько мільйона вчительок.
“Ми зрозуміли, що занадто швидко все організували і не очікували такого масштабного відгуку. У нашій компанії ніколи не було такої кількості запитів. Ми думали, що відгукнуться всього кілька тисяч”, – заявили організатори розіграшу.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Reese ❤️ Teachers: “These past few weeks have shown me so much about humanity. I have been so encouraged by the ways people are showing up for each other. Particularly the teachers. During quarantine, teachers are broadcasting lessons from their own homes and figuring out new remote-learning technology and platforms on the fly, all while continuing to educate and connect with our kids. Advocating for the children of the world is no easy task, so I wanted to show teachers a little extra love right now.” — @reesewitherspoon 📝🍎📓❤️ #DJLovesTeachers
Вони вибачилися перед кожною з трьох розчарованих вчительок. В якості компенсації вони запропонували їм знижку на будь-яку річ з колекції в розмірі 30%, але цим розлютили їх ще більше. Вчительки нагадали, що їхня зарплатня не дозволяє придбати навіть найдешевше плаття з колекції з такою знижкою.
Вчительки наполягають на тому, що актриса Різ Уізерспун говорила про “добру справу”, яка насправді виявилася “маркетинговою компанією”.
Позивачки заявляють: загальна вартість 250 суконь, які пропонувалися безкоштовно, склала “нікчемні $12500” – в той час як інші знаменитості рівня Різ Уізерспун “пропонували мільйони доларів жертвам COVID-19”.
- Metro-Goldwyn-Mayer знімає третю частину культового фільму “Білявка в законі”. Головну роль зіграє 44-річна Різ Уізерспун.