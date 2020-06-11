Три вчительки подали позов проти голлівудської актриси Різ Уізерспун і її модного бренду Draper James. Вони залишилася незадоволені благодійною акцією, після якої не змогли отримати обіцяні безкоштовні сукні.

Про це повідомили в заяві бренду.

Благодійна акція відбулася в квітні і була спрямована на вчителів, які в розпал епідемії коронавірусу COVID-19 продовжували навчати дітей.

Суть акції полягала в тому, що компанія обіцяла вчителькам безкоштовні сукні від Draper James. При цьому, в бренді не уточнили, що збиралися подарувати лише 250 суконь. Іншим обіцяли знижку в розмірі 25% на будь-які інші товари бренду. Ті, кому суконь не вистачило – незадоволені, тому тепер вимагають компенсації.

Три вчительки, які подали судовий позов, стверджують, що чекали сукні в подарунок, оскільки з самого початку не повідомлялося, що це розіграш, а не роздача подарунків. Тепер вони стверджують, що актриса зробила неправильно і вимагають компенсувати їм вартість суконь.

Представники Draper James заявили, що здивовані позовом, так як не розраховував на таку кількість запитів. Для акції виділялося 250 суконь, а заявки про участь надали близько мільйона вчительок.

“Ми зрозуміли, що занадто швидко все організували і не очікували такого масштабного відгуку. У нашій компанії ніколи не було такої кількості запитів. Ми думали, що відгукнуться всього кілька тисяч”, – заявили організатори розіграшу.

Вони вибачилися перед кожною з трьох розчарованих вчительок. В якості компенсації вони запропонували їм знижку на будь-яку річ з колекції в розмірі 30%, але цим розлютили їх ще більше. Вчительки нагадали, що їхня зарплатня не дозволяє придбати навіть найдешевше плаття з колекції з такою знижкою.

Вчительки наполягають на тому, що актриса Різ Уізерспун говорила про “добру справу”, яка насправді виявилася “маркетинговою компанією”.

Позивачки заявляють: загальна вартість 250 суконь, які пропонувалися безкоштовно, склала “нікчемні $12500” – в той час як інші знаменитості рівня Різ Уізерспун “пропонували мільйони доларів жертвам COVID-19”.