На Бродвеї (Нью-Йорк, США) і в лондонському Вест-Енді у 2023 році поставлять п'єсу за мотивами серіалу "Гра престолів".

Сценарій п’єси напише автор легендарної історії – письменник Джордж Мартін.

Сюжет п’єси буде побудовано навколо турніру в Харренхоллі, про який Мартін писав в циклі романів “Пісня льоду і полум’я”. Він відбувався за 16 років до подій, описаних в сазі.

“Тепер, нарешті, ми можемо розповісти всю історію”, – написав Мартін. Він працює над сценарієм п’єси разом з драматургом Дунканом Макмілланом. Останній раніше адаптував театральні п’єси за романами Джорджа Оруелла і Генріка Ібсена.

Також письменник зазначив, що режисер постановки – Домінік Кук, колишній художній керівник лондонського театру Royal Court. Він раніше ставив драми Вільяма Шекспіра.

“Наша мрія – привезти Вестерос на Бродвей, у Вест-Енд, в Австралію … І врешті-решт, на сцену поряд з вами … Це повинно бути приголомшливо”, – зазначив Мартін.

Серед персонажів п’єси будуть Нед Старк і Джеймі Ланністер.